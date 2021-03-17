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В Офісі президента очікують зростання ВВП на більш ніж 5% у 2021 році

Банкова оптимістично налаштована на поточний рік.

В Офісі президента очікують зростання ВВП на більш ніж 5% у 2021 році
Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

В Офісі президента розраховують, що ріст внутрішнього валового продукту у 2021 році перевищить 5%, сказала заступниця голови ОП Юлія Свириденко.

"У 2021-му наші очікування - це зростання ВВП на рівні 5,1%", - цитує "Інтерфакс-Україна" Свириденко, яка в середу виступала на форумі "Україна 30. Малий і середній бізнес та держава".

Вона додала, що для досягнення такого зростання мають бути впроваджені відповідні монетарні, фіскальні заходи, а також заходи підтримки бізнесу.

"Нам для щорічного зростання на 1-2% ВВП потрібні щонайменше $3 млрд іноземних інвестицій на рік", - зазначила вона.

Нагадаємо, що офіційний прогноз Кабінету Міністрів, на якому побудовано державний бюджет на 2021 рік, передбачає 4,6% росту ВВП.

У 2020 році економіка України скоротилася на 4,2%.

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