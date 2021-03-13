Україна може збільшити постачання агропромислової продукції до Афганістану

Це може сприяти забезпеченню продовольчої безпеки у країні.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з радником Президента Ісламської Республіки Афганістан Кабіром Ханом Ісахелем.

Про це повідомили пресслужба ОПУ.

Учасники зустрічі відзначили успішне проведення напередодні другого засідання Українсько-афганської спільної міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва та досягнення низки домовленостей щодо поглиблення економічної взаємодії між двома країнами.

Під час зустрічі йшлося про політично-безпекову ситуацію в Ісламській Республіці Афганістан та зусилля афганської влади, спрямовані на просування внутрішньоафганського діалогу.

“В Україні уважно стежать за позитивними змінами в Афганістані. Ми поділяємо налаштованість афганської сторони на поглиблення двосторонніх відносин. Настав час для активізації політичного діалогу та організації подальших двосторонніх контактів на найвищому рівні. Ми серйозно налаштовані розвивати нашу торговельну та економічну співпрацю, відновлювати двосторонній товарообіг”, – наголосив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив можливості для збільшення постачання української агропромислової продукції до Афганістану, що може сприяти забезпеченню продовольчої безпеки.

Він також висловив наміри української сторони брати участь у реалізації інфраструктурних проєктів в Афганістані з використанням наявного досвіду роботи в країні: “Ми маємо необхідні знання про вашу країну та досвід і готові взяти участь у відновленні й модернізації залізниць, шосе, об’єктів енергетики”.

Нагадаємо, торік глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив готовність України долучитися до процесу відновлення Афганістану. Кулеба зазначив про можливість українських компаній взяти участь в проєктах з відбудови країни.