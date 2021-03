Секретар РНБО: "Мотор Січ" повернуть українському народові

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор-Січ" у державну власність.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.

"Мова йде про підприємство" Мотор-Січ" у Запоріжжі. На сьогоднішній день прийнято відповідне рішення. Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор-Січ" буде повернуто українському народові, буде повернено у власність українській державі законним, конституційним способом найближчим часом", - сказав Данілов

Він додав, що питання, як підприємства оборонно-промислового комплексу опинилися в приватних руках, будуть розглядатися окремо.

"Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, в законний спосіб ми будемо це робити з рештою підприємств", - наголосив Данілов.

За його словами, це робиться для національної безпеки, а люди, які інвестували у підприємства, будуть отримувати компенсації.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду внесуть законопроєкт про націоналізацію заводу "Мотор Січ".

4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів. На початку грудня китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Китайці ще в 2016 році домовилися з власником "Мотор Січі" Вячеславом Богуслаєвим про купівлю заводу, але угода не була завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Україна слідом ввела санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.