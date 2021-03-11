Стартова ціна була у кілька разів меншою.

Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua

Фонд державного майна в четвер продав спиртзавод біля Конотопа за 108 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба фонду, наголосивши, що тільки після оплати процес приватизації буде вважатися завершеним.

На аукціон з продажу майна Дубов’язівського спиртзаводу прийшли чотири компанії. Під час торгів стартова ціна зросла у 3,2 разів – з 33,8 млн грн до 108 млн грн.

Переможцем стало ТОВ "Ринтех", кінцевим бенефіціаром якого в державному реєстрі вказана мешканка Києва Оксана Левіна.

Новий власник зможе отримати, зокрема, будівлю солодового цеху та складу хімікатів, виробничі корпуси, цех лікарських засобів, цех сирого крохмалю, спиртосховище, склади. Спиртзавод знаходиться в селищі Дубов’язівка Конотопського району Сумської області.

Фото: privatization.gov.ua

Нагадаємо, що приватизація спиртзаводів в Україні почалася у 2020 році. Держава загалом збирається продати 41 спиртзавод держпідприємства "Укрспирт" та ще 37 спиртзаводів концерну "Укрспирт".