Доходи Укрзалізниці від вантажних перевезень стабільно зростають з вересня 2020 року, – Езугбая

З приходом нової команди менеджерів в «Укрзалізницю» з вересня 2020 року доходи від вантажних перевезень почали стабільно зростати. Про це з посиланням на дані управлінської звітності компанії розповів Іраклі Езугбая, директор з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця».

«За проміжними даними звітності, у січні-серпні 2020 року доходи від вантажних перевезень «Укрзалізниці» склали 41,2 млрд грн, або 5,15 млрд грн в середньому за місяць. У вересні-грудні минулого року – 22,04 млрд грн, або середньомісячні 5,51 млрд грн. Тобто доходи зросли на 7% в середньому за місяць», – деталізував дані він.

За інформацією Іраклі Езугбая, висока позитивна динаміка зростання надходжень від вантажних перевезень «Укрзалізниці» зберігається і у 2021 році. У січні вони зафіксовані на рівні 259 млн грн в середньому на добу, в лютому – 257 млн грн, в березні – вже 300 млн грн.

«Очікуємо, що середньодобові надходження зростуть до 500 млн грн», – прогнозує директор.

Він уточнив, що протягом трьох років спостерігалося значне скорочення частки використання вагонів «Укрзалізниці» на ринку залізничних вантажних перевезень України. У першій половині 2018 року частка компанії становила 47%. А вже в травні 2020 року – 15%. Причини – штучний дефіцит власних вагонів «Укрзалізниці» у 2018-2019 рр. і завищені, у порівнянні з приватними перевізниками, ціни на оренду вагонів. Восени 2020 року тенденцію вдалося переломити на позитивну, підвищивши показник до 24%.

Як повідомлялося, в рамках реформування «Укрзалізниці» у відповідності до Директив ЄС в її складі почали створювати філію вантажних перевезень «УЗ Карго». Нова бізнес-структура для поліпшення фінансових та маркетингових показників роботи компанії розробила нові принципи формування цін на використання вантажних вагонів. Що забезпечило компанії повернення ключових великих компаній-вантажовідправників.

Раніше Іраклі Езугбая повідомив, що представники посольств та торгових представництв європейських країн обговорили варіанти співпраці й можливість передачі досвіду в процесі реформування «Укрзалізниці» у відповідності до Директив Євросоюзу. Про підтримку реформ в «Укрзалізниці» також заявили в Європейській бізнес асоціації.

На прес-конференції в середу голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак сказав, що правління компанії готове пройти перевірку поліграфом. Так він відреагував на рішення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України запросити у Кабміну проведення оцінки діяльності нинішнього правління компанії.

«Щодо поліграфу – ми всі готові прийти і на поліграф розповісти інформацію, яку ТСК хоче від нас отримати. Але зараз вона не отримала від нас ніякої інформації, і на засідання нас не запросили», – заявив Володимир Жмак.

Він додав, що, якщо ТСК запросить правління компанії на своє засідання, вони обов'язково візьмуть у ньому участь і нададуть всю необхідну інформацію.