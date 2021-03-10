Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова звинуватила керівництво НБУ в цензурі. За її словами, департамент комунікацій Нацбанку намагався заборонити публікації її інтерв'ю виданню "НВ".

Про це Рожкова написала в фейсбуці.

"Моє інтерв’ю для видання НВ в оригінальному вигляді заборонило публікувати керівництво департаменту комунікацій Національного банку. Це черговий приклад цензури в Національному банку України, яка з’явилася з серпня 2020 року після зміни керівництва НБУ та низки кадрових змін в ключових департаментах. Коли незалежна думка з важливих для країни питань не просто нікого не цікавить, а й забороняється до висловлювання", - заявила вона.

За її словами, через кілька годин після проведення інтерв'ю голова Нацбанку видав наказ, який забороняє їй коментувати теми внутрішньої ситуації у НБУ, кадрової політики, співпраці з Міжнародним валютним фондом і навіть націоналізації Приватбанку.

В НВ відмовилися погоджувати інтерв'ю з Департаментом комунікацій НБУ та опублікували його в повному обсязі.

Нагадаємо, що за попереднє інтерв'ю газеті Kyiv Post Рожкова отримала догану, а її повноваження серйозно урізали.

Рожкова та Дмитро Сологуб - останні заступники нового очільника Нацбанку Кирила Шевченка, які виконували обов'язки ще за часів попереднього голови правління Якова Смолія. Ще три заступники - Юрій Гелетій, Ярослав Матузка та Олексій Шабан - були призначені вже після вступу Шевченка на посаду.