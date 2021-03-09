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Інфляція в лютому розігналась до 7,5%

НБУ попереджав, що до пікових значень ще далеко.

Інфляція в лютому розігналась до 7,5%
Фото: Александр Рудоманов

Споживчі ціни в лютому 2021 року зросли на 7,5% (рік до року) порівняно з 6,1% попереднього місяця.

Про це йдеться в даних Держстату, оприлюднених у вівторок.

Порівняно з січнем 2021 року на споживчому ринку зафіксували зростання цін на 1,0%, а з початку року - на 2,3%.

Найбільше порівняно з попереднім місяцем подорожчала олія (на 7,6%), овочі (на 6,3%) та цукор (на 5,5%). Паливо та мастила виросли в ціні на 7,3%, тоді як природний газ подешевшав на 6,6%.

Нагадаємо, що Національний банк на минулому тижні вперше за два з половиною роки підвищив облікову ставку. Це пояснювалося прискоренням інфляції, яка перевищила прогноз НБУ, та підвищеними інфляційними очікуваннями.

У перші місяці 2021 року на прискорення інфляції найбільше впливали ціни на продукти харчування та паливо. Це пояснюється гіршими врожаями та стрімким зростанням цін на світових товарних ринках на тлі динамічного відновлення глобальної економіки.

Регулятор вважає, що інфляція сягне пікових значень усередині поточного року, проте надалі почне сповільнюватися й повернеться в цільовий діапазон у першому півріччі 2022 року.

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