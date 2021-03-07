На Рівненщині ДФС виявили 60 000 літрів незаконного спирту

Несплата лише акцизного податку, при виробництві необлікованого спирту, становила десятки мільонів гривень в місяць.

Співробітники Офісу великих платників податків ДФС в Рівненській області припинили незаконне виробництво спирту об’ємом близько 20 000 літрів на добу. Про це повідомляється на офіційній сторінці ДФС у Фейсбук.

Податкова міліція Офісу великих платників податків ДФС, ГУ ДФС у Київській області, а також ГУ ДФС у м. Києві провели ряд санкціонованих обшуків, в ході яких виявили у відділенні зливу готової продукції виробничого приміщення заводу встановлені додаткові лінії для видобутку необлікованого спирту.

“Несплата лише акцизного податку, при виробництві необлікованого спирту, становила десятки мільонів гривень в місяць. Боротьба ДФС з контрафактним алкоголем буде тільки посилюватися. Єдиний вихід для тіньового бізнесу - стати легальним і працювати в законному руслі” – зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

Встановлено, що за офіційними даними, потужність виробництва заводу складає 20 000 літрів спирту на добу. Під час проведення обшуку вилучено з незаконного обігу спирту понад 60 000 літрів на загальну орієнтовну суму понад 12 млн грн. За результатами проведених заходів співробітниками ДФС була припинена міжрегіональна злочинна схему по виробництву необлікованого спирту та його реалізацію без відображення у податковій та бухгалтерській звітності.