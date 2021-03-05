Після відмови у Стокгольмі "Укрнафта" продовжить газову суперечку в Україні

Розгляд справи про 10 млрд кубометрів спірного газу між міноритарними акціонерами "Укрнафти" та державою Україна може продовжитися в українському суді.

Про це йдеться у публікації "Справи арбітражу Стокгольма та перспективи газової справи Коломойського" на LB.ua.

У березні 2018 року Господарським судом було відкрито провадження у справі №910/3660/18 за позовом ПАТ "Укрнафта" до НАК "Нафтогаз України". Цей позов стосується стягнення "безпідставно набутого майна", а саме 8,039 млрд кубів газу та всіх доходів, які відповідач отримав чи міг отримати від цього газу в 2007-2011 роках. Фактично це більша частина саме того обсягу газу, який був предметом суперечки в арбітражі.

У квітні 2018 року провадження за цією справою призупинили до ухвалення рішення в інших чотирьох справах.

Станом на сьогодні, у двох з цих справ уже є судові рішення. У двох інших провадження призупиняли, але відновили на прохання "Укрнафти" через тиждень після рішення арбітражу. Засідання щодо обох призначені на 17 березня.

У публікації зазначається, що шансів на виграш у "Нафтогазу" небагато. Не виключено, що сторони намагатимуться мирно врегулювати спір.

У лютому 2020 суперечку за 2 млрд кубометрів газу (частка від 10 млрд, яка оскаржувалася в арбітражі) вдалося вирішити мирним шляхом.

Нагадаємо, що стокгольмський арбітраж відмовив міноритарним акціонерам "Укрнафти", підконтрольним групі "Приват" Ігоря Коломойського (Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament) у стягненні 6 мільярдів доларів США. Ця справа велася з 2015 року.



За даними джерел LB.ua, вимоги позивачів відхилені у повному обсязі через відсутність юрисдикції Стокгольмського арбітражу розглядати цю справу.

Як повідомляє ZN.UA, одним з аргументів арбітрів стало те, що передбачувані інвестиції позивачів пов'язані зі "хабарництвом і корупцією", що порушує принципи міжнародної публічної політики.