Вишняківський спиртзавод на повторному аукціоні продали вдвічі дешевше

Об'єкт "пішов з молотка" за 101,2 млн грн, тоді як 18 грудня за нього давали вдвічі більше - 234 млн гривень.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД, що розташоване за 100 км від Полтави, за 101,2 млн гривень. На першому аукціоні 18 грудня за нього давали вдвічі більше - 234 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

“За право власності на актив на відкритих торгах змагалися 6 учасників, які збільшили ціну у 4,8 разів – зі стартових 21,18 млн грн до 101, 21 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

За результатами аукціону до держбюджету мають надійти 101,2 млн грн.

Новий власник отримає, зокрема спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію і будівлю брагоректифікації.

Загалом, як повідомляє Фонд, на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт» та ще 37 об’єктів, що об'єднані в концерн «Укрспирт».

Нагадаємо, 18 грудня Фонд держмайна продав Вишняківське МПД за 234 млн гривень. Це була рекордна для приватизації спиртових активів сума.