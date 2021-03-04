Ухвалення закону про НАБУ є одним із ключових питань МВФ до України, - Шмигаль

Також для МВФ необхідно посилити кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях та ухвалити закон про ВРП.

Ухвалення законопроєкту про Національне антикорупційне бюро є одним із ключових пунктів серед питань Міжнародного валютного фонду до України. Іще два питання - закон про Вищу раду правосуддя та посилення відповідальності за брехню в деклараціях.

Про це у відповідь на запитання кореспондента LB.ua повідомив на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що Україна повинна завершити у березні опалювальний сезон з обмеженням ціни на газ не вище 6,99 грн за кубометр, а також узгодити з МВФ макропоказники на два наступні роки.

"Компроміси по всіх напрямках зрозумілі, всі три лежать у площині прийняття відповідних законів у Верховній Раді, По ВРП - це питання комісії, по НАЗК - і уряд і президент просять підтримати власне кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях (зараз це карається обмеженням, а не позбавленням волі. - Ред.). По НАБУ - два компромісних законопроєкти у Раді, вона має ухвалити або один, або другий, і далі - зміни до Конституції, це більш тривалий процес. Уряд свій законопроєкт подав, він корелюється з домовленностями з міжнародними партнерами", - пояснив голова уряду.

Шмигаль зазначив, що має "оптимістичний погляд" щодо Міжнародного валютного фонду, який нещодавно завершив свою онлайн-місію в Україні і не виділив другий транш у межах програми stand-by.

"У нас є час як мінімум до кінця березня, поки не завершиться обмеження ціни на газ, і до червня - коли ми маємо прийти до підписання попередньої угоди. Чому червень - тоді треба почати роботу по макрофіну з Європою, щоб до вересня його отримати", - додав Шмигаль.

Він запевним, що на казначейському рахунку України достатньо коштів для сплати всіх зобов'язань - і внутрішніх, і зовнішніх, і в гривні, і в валюті.

"У валюті це 1,5 млрд доларів - нам вистачає цього до липня, і в майбутньому розраховуємо, що до вересня будемо бачити, як йде робота по заборгованості. Вересень буде складний, як був вересень того року, там велика сума погашень, але ми впевнено дивимося на нашу роботу", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль також повідомив, що Україна поки не веде перемовин щодо продовження програми МВФ або нових програм. Роботу щодо цього планують після отримання другого траншу.

Нагадаємо, що Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення директора НАБУ Артема Ситника. Після цього у Мінфіні заявили, що МВФ має питання до рішення Конституційного суду з приводу НАБУ. Фонд наголошував, що Україні потрібно привести у відповідність своє законодавство.

У лютому Кабмін повідомив про проєкт закону, що змінює процедуру призначення директора НАБУ на конкурсну. Відповідно до проєкту, має відбутися конкурс на посаду, під час якого повноваження очільника бюро мають перейти до першого заступника директора. Зараз це - Гізо Углава. Однак потім Денис Шмигаль раніше зазначав, що Ситник буде директором до моменту обрання нового. Загалом каденція Ситника на посаді мала б закінчитися у квітні наступного року.