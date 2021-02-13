Місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні

Рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

Про це пише Укрінформ з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Йосту Люнгмана.

Він нагадав, що у період з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою стенд-бай програми дій влади.

За його словами, дискусії, зокрема, фокусувалися на посиленні управління Національним банком, поліпшенні законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення і заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі.

Також мова йшла про законодавчі ініціативи щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, так само як про заходи у секторі енергетики.

“Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть”, – поінформував Люнгман.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі.

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

У рамках попередньої програми stand-by Україна отримала тільки один транш у розмірі $1,4 млрд.