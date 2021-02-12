НКРЕКП уперше анулювала ліцензію газопостачальної компанії

Національна комісія з держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) анулювала ліцензію газопостачальної компанії.

Як повідомляє пресслужба комісії, рішення було ухвалене у відповідь на системні порушення ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов із постачання природного газу.

"12.02.2021 під час свого чергового засідання НКРЕКП прийняла рішення, щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу ліцензіату, переважна більшість споживачів якого знаходиться в м. Мелітополі", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за результатами позапланової перевірки було встановлено, що ліцензіат без отримання заяв-приєднання до договору постачання природного газу включав до свого реєстру побутових споживачів, оператором газорозподільних систем яких є інший постачальник газу.

"За результатами перевірки було виявлене грубе порушення ліцензійних умов. На прикладі цієї компанії всі інші ліцензіати повинні розуміти, що ринок природного газу створений і всі реформи відбуваються для запровадження конкуренції на ринку і вільного вибору постачальника. Тому такі дії, що спричинили примусовий перехід споживача, є неприпустимими. В подальшому Комісія буде також анулювати ліцензії в разі грубих порушень ліцензійних умов", - зазначила член НКРЕКП Оксана Кривенко.

У Комісії додали, що до 1 березня споживачі матимуть змогу обрати іншого постачальника газу, після чого автоматично перейдуть на обслуговування до постачальника "останньої надії" - "Нафтогазу".

Як зазначив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, ліцензії позбавили ТОВ "Смарт Газ Сістем".

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років.

6 лютого на сайті "Газ Правда" була розміщена інформація про те, що понад 20 газопостачальних компаній знизили січневу ціну, встановивши її на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр. При тому, що в січні вартість газу в більшості зазначених компаній перевищувала 9,8 грн за кубометр.

Ще 4 компанії станом на вечір 8 лютого встановили на січень ціну, нижчу від граничної, - від 6,79 до 6,90 грн за кубометр. Натомість одна компанія навпаки підняла січневу ціну кубометра газу на 48 коп. - до 8,58 грн.

За даними джерел LB.ua, ціну газу за січень знизили "на наполегливе прохання" з Офісу президента.