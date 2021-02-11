Київський ЖК визнали найкращим у світі проєктом багатоповерхової житлової будівлі

Журі відомого міжнародного конкурсу в сфері нерухомості International Property Awards визнало київський проєкт житлового комплексу Taryan Towers найкращим у світі проєктом багатоповерхової житлової будівлі.

Нагородження відбулося 5 лютого 2021 року в Лондоні в рамках спеціального онлайн-заходу. Проєкт веж Taryan Towers отримав гран-прі в міжнародній номінації "Best residential high-rise development 2020-2021", повідомляє ТСН.

За словами засновника Taryan Group Артура Мхітаряна, перемога компанії з України у світовій номінації – сигнал для всього українського ринку нерухомості.

"Те, що проєкт Taryan Towers отримав світове визнання – важливий показник для всього ринку - для девелоперів та інвесторів - що в Україні можливо створювати проєкти, які відповідають найвищим світовим стандартам, і якість таких проєктів може бути визнана на світовому рівні", - зазначив він.

До складу журі конкурсу цього року увійшло 95 експертів світової будівельної індустрії, а також представники Палати Лордів, які оцінювали проєкти з 6 регіонів – Європи, Азії, Африки, арабського регіону, Америки і Великої Британії.

Вежі Taryan Towers, що будуються в центральній частині Києва, отримали високі оцінки журі за низкою критеріїв: локація, архітектура, інфраструктурне рішення, будівельні матеріали, безпека будівлі і т.д.

Уперше за всю історію конкурсу проєкт з України отримав гран-прі у світовій номінації. До отримання нагороди Taryan Towers пройшов кілька регіональних етапів, перемігши спочатку на українському рівні, а потім на європейському.

У професійній спільноті конкурс International Property Awards вважається одним з найбільш значущих. Вперше конкурс був проведений в 1994 році. У різні роки переможцями International Property Awards ставали такі знакові для світової архітектури будівлі як американський One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects, в'єтнамський Landmark 81, одна з найвищих будівель світу Huarong Tower by Atkins, що перемогла в категорії "Вest mixed-use architecture" в 2018 році.

За даними організаторів, цього року кількість заявок у різні номінації перевищила дві тисячі. Серед учасників компанії і проєкти з 115 країн світу, а їхня сукупна вартість склала понад 20 млрд доларів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року перша вежа ЖК Taryan Towers була введена в експлуатацію. Житловий комплекс будується на столичному Печерську на вул. Іоанна Павла II.