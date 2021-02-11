Інститут нацпам'яті прокоментував рішення щодо проспекту Бандери: "Активність ОАСК дивує"

Інститут не буде оскаржувати це рішення, оскільки це прерогатива Київради.

Голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович прокоментував рішення Окружного адміністративног суду Києва про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Бандери у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Дробович зазначив, що Інститут нацпам'яті поки вивчає рішення ОАСК, але здивований активністю цього суду в таких питаннях.

"Дивує кількість рішень, які приймає останнім часом ОАСК, і які стосуються політики пам'яті", - наголосив Дробович.

При цьому він зазначив, що Інститут не буде оскаржувати це рішення суду, оскільки це прерогатива Київради.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Позов в суд подавала союз "Громадський контроль і порядок".

Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Київська міська державна адміністрація готує апеляцію на це рішення.