Через негоду обмежено рух вантажівок у Київській та Закарпатській областях

Станом на ранок 11 лютого діють обмеження руху великовагового та великогабаритного транспорту на автодорогах на в’їзд до Києва та на Закарпатті. Проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, із 7:00 11 лютого продовжують діяти обмеження руху на в’їзд до м. Києва на автодорогах (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь).

З 6:15 введено обмеження руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі (М-06 Київ-Чоп) у Закарпатській області.

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Також у ДСНС повідомили, що рятувальники здійснили буксирування 550 транспортних засобів (з них 16 карет "швидкої" та 23 автобусів) і надали допомогу 868 особам.

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погоди столична влада ухвалила рішення про закриття садочків та шкіл 11 та 12 лютого. На думку КМДА, припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автошляхів.