У Бучанському районі вночі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "GMC" та вантажівки "MAN".

Про це повідомляється на сайті Нацполіції Київської області.

За попередніми даними, водій "GMC" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення. Внаслідок аварії постраждали водій та двоє пасажирів автівки 20-ти та 21-років. Вони були доправлені до медичного закладу з різними травмами, один - у тяжкому стані.

Фото: kv.npu.gov.ua

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Фото: kv.npu.gov.ua

Раніше dtp.kiev.ua повідомило, що водій джипу намагався втекти від поліції, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Києві нетверезий водій зіграв патрульним на баяні.