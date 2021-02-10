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Церкві в Полтаві відключили газ через підозру в його крадіжці

Один з котлів храму споживає більше газу, ніж враховує лічильник.

Церкві в Полтаві відключили газ через підозру в його крадіжці
Фото: wikipedia.org

Компанія "Полтавагаз" знайшла самовільне газове обладнання в Свято-Троїцькому храмі УПЦ МП в Полтаві і опломбувала його.

Про це повідомило місцеве видання "Полтавщина".

"У них стоїть два котла. Один із них, великий, споживає газу більше, ніж враховує лічильник. Тобто, лічильник працює на максимумі, але не враховує реальні об’єми споживання газу. По суті — це крадіжка газу. Ми опломбували самовільне обладнання і готові до діалогу. Але поки з нами ніхто з цієї релігійної громади не контактує", - розказав в.о. голови правління "Полтавагазу" Олександр Чухрай.

Незаконний котел знайшли під час технічного обслуговування газового обладнання Хрестовоздвиженського монастиря, на території якого стоїть церква.

Працівник котельні, який працює при храмі, розказав, що котли стоять вже багато років. Свого часу і котел, і лічильник були встановлені газовиками й питань до релігійної громади не виникало. На його думку, газовики прийняли помилкове рішення.

За даними "Полтавагаз збуту", ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних і релігійних організацій в регіоні з 1 січня 2021 року була встановлена на рівні 8,91 грн за кубометр, а в лютому зросла до 9,96 грн.

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