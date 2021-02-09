У Хмельницькому від ковіду померла лікар-педіатр

Їй було 40 років.

Лікар-педіатр Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 Леся Азарянська померла від ускладнень, спричинених коронавірусом. Їй було 40 років.

Про це повідомляє портал “Є”.

Зазначається, що смерть лікарки настала 7 лютого. Вчора її поховали.

“Ця непоправна втрата гірким сумом осіла в серцях у всього нашого колективу, рідних, близьких людей. Світлий образ Лесі Володимирівни як професійного лікаря, мудрого колеги, люблячої дружини та дбайливої мами назавжди залишиться в нашій пам’яті. Вона була доброю та привітною до діток, щирою з батьками та колегами, веселою, життєрадісною,відданою обраній професії”, - зазначають у центрі ПМСД №2.

Нагадаємо, ранішеу селі Заболотів у Івано-Франківській області від ускладнень коронавірусної хвороби помер лікар.

7 грудня від COVID-19 помер завідувач інфекційної реанімації 5 лікарні Києва Олександр Артемов. Він боровся з хворобою кілька місяців.