З ночі їм поступово дозволяють в'їжджати до столиці.

На в'їздах до Києва станом на день 9 лютого скупчилися понад 1400 вантажівок. Через це виникло ускладнення руху для авто та снігоприбиральної техніки, йдеться у повідомленні "Укравтодору".

Втім наразі проїзд забезпечено усіма дорогами.

Вночі після розчіщення частини доріг до столиці дозволили в'їзд частині фур, які ще з вечора чекали можливості проїхати.

"Йдеться про вул. Бажана – яка веде до траси М-03 Київ – Харків, вул. Заболотного – М-05 Київ – Одеса, а також під'їзд до Києва по Житомирській трасі від кордону з областю до метро «Житомирська»", - додали в корпорації.

Нагадаємо, що з 8 лютого в Київ заборонили пропускати фури, що призвело до формування великих заторів на в'їздах. Щоб ліквідувати їх, поліція дозволила вантажівкам порційно заїжджати до міста. Такий режим залишиться протягом 9-11 лютого.

Протягом понеділка-вівторка у столиці випало 30 сантиметрів снігу. Втім сніжить не тільки в Києві. У Львові міський голова Андрій Садовий закликав мешканців допомогти комунальникам та розчистити замети.