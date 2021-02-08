Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
У Чернівцях стався вибух у торговому центрі
У Чернівцях стався вибух у торговому центрі
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
ГоловнаПолітика

Садовий попросив львів'ян допомогти з прибиранням снігу

Комунальники самі не справляються.

Садовий попросив львів'ян допомогти з прибиранням снігу
Фото: facebook.com

Мер Львова Андрій Садовий попросив жителів міста допомогти комунальникам з прибиранням снігу.

"Закликаємо всіх небайдужих львів’ян сьогодні долучитись до загальноміського прибирання вулиць від снігу. Прогноз погоди на цей тиждень невтішний. Так виглядає, що снігопад не вщухатиме. Наші комунальні служби роблять все, що в їхніх силах. Але потрібна допомога", - написав Садовий в фейсбуці.

Він повідомив, що о 15:00 всі працівники міської ради вийдуть на прибирання, і закликав підтримати це починання.

"Прохання до мешканців, ОСББ, управляючих компаній та власників підприємств організуватись і розчистити сніг біля ваших територій та помешкань. Така кількість снігу не є звичною для нашої громади. Але об’єднавшись, можемо побороти негоду. Складна ситуація потребує нестандартних рішень", - написав Садовий.

Нагадаємо, що територією України на цьому тижні пройдуть кілька циклонів, які вже принесли чи ще принесуть з собою значні опади у вигляді снігу. Останній з циклонів під кінець тижні відкриє доступ холодному арктичному повітрю, що різко знизить температуру повітря на вихідні.

У Львові сильний снігопад почався ще в неділю, в Києві - в ніч на понеділок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також