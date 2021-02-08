Садовий попросив львів'ян допомогти з прибиранням снігу

Мер Львова Андрій Садовий попросив жителів міста допомогти комунальникам з прибиранням снігу.

"Закликаємо всіх небайдужих львів’ян сьогодні долучитись до загальноміського прибирання вулиць від снігу. Прогноз погоди на цей тиждень невтішний. Так виглядає, що снігопад не вщухатиме. Наші комунальні служби роблять все, що в їхніх силах. Але потрібна допомога", - написав Садовий в фейсбуці.

Він повідомив, що о 15:00 всі працівники міської ради вийдуть на прибирання, і закликав підтримати це починання.

"Прохання до мешканців, ОСББ, управляючих компаній та власників підприємств організуватись і розчистити сніг біля ваших територій та помешкань. Така кількість снігу не є звичною для нашої громади. Але об’єднавшись, можемо побороти негоду. Складна ситуація потребує нестандартних рішень", - написав Садовий.

Нагадаємо, що територією України на цьому тижні пройдуть кілька циклонів, які вже принесли чи ще принесуть з собою значні опади у вигляді снігу. Останній з циклонів під кінець тижні відкриє доступ холодному арктичному повітрю, що різко знизить температуру повітря на вихідні.

У Львові сильний снігопад почався ще в неділю, в Києві - в ніч на понеділок.