Зеленський відкрив форум "Україна 30" і анонсував ще 29 подібних заходів

Форуми будуть проходити щотижня і стосуватимуться найважливіших для України питань.

Президент Володимир Зеленський відкрив форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", що проходить з 8 по 10 лютого.

Він заявив, що сьогоднішній захід є першим з 30 масштабних форумів в Україні. Наступними темами для обговорення стануть безпека і оборона, війна і мир, Крим та Донбас, тарифи, судова система.

Форуми, на яких "будуть шукати та генерувати рішення", проходитимуть щотижня. Зеленський додав, що рік 30-річчя незалежності нашої держави є особливим, а 24 серпня буде безпрецедентне святкування Дня незалежності України.

Ведучим форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" є Андрій Куликов. Серед гостей на сьогоднішньому форумі - голова ПЦУ Епіфаній, очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час вітального слова Зеленський розповів про досягнення України в боротьбі з COVID-19.

"У питаннях протидії коронавірусу Україні є чим пишатися. Той стан медичної системи, який ми отримали в спадок, за логікою речей не залишив жодних шансів уникнути колапсу та катастрофи. Результат доводить, що з першого дня протидії коронавірусу були вірними. Рівень смертності в Україні нижчий порівняно з країнами Європи. Ми довше всіх протрималися і не вводили локдаун", - зазначив президент.

Він також перерахував пріоритети для протидії ковіду, які наразі є в Україні: вакцинація та її дорожня карта, щеплення 50% населення протягом 2021-початку 2022 року, створення системи моніторингу біологічних загроз.

Президент анонсував цей захід 1 лютого. За його словами, під час форуму експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі першочергові питання людей.