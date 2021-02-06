Зеленський нагородив причетних до створення "Академіка Вернадського" орденами і пообіцяв полярникам криголам

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами причетних до створення української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Серед них - колишній посол України в Великобританії Сергій Комісаренко і директор Центру антарктичних досліджень у 1993–1999 роках Петро Годжик. Вони безпосередньо домовлялися з Великобританією про передачу антарктичної станції Україні. Комісаренко отримав орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня, а Годжик - орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (посмертно).

Крім того, як повідомляє пресслужба Зеленського, він став першим президентом України, який поспілкувався з полярниками в Антарктиді за допомогою відеозв'язку.

"Дякую за те, що ви робите велику справу. За те, що ви робите українську справу у світовій історії. Я хочу вас привітати з великим ювілеєм – 25-річчям заснування української станції ім. Академіка Вернадського. Для мене це велика честь – наживо поспілкуватися з вами", - сказав Зеленський.

Президент поцікавився, що держава може зробити, щоб покращити умови на станції, і у відповідь отримав прохання про власний криголам.

Зеленський наголосив, що держава зробить усе, щоб вітчизняна антарктична станція мала свій криголам. Він поставив завдання Офісу Президента та Кабінету Міністрів разом напрацювати рішення, яке дало б змогу розв'язати це питання.

Україна має побудований в 50-х роках криголам "Капітан Білоусов". Судно використовується для проходження суден в Азовському морі.

"Академік Вернадський" було засновано в 1947 році як британську станцію "Фарадей". Україна отримала її за символічну суму в 1 фунт у 1996 році.