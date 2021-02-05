Оголошення імпічменту Зеленського партією ОПЗЖ технічно неможливо, – Корнієнко в інтерв'ю російській "Медузі"

Для імпічменту потрібно створити слідчу комісію в Раді у складі 150 депутатів.

Оголошення імпічменту президента Володимира Зеленського партією ОПЗЖ технічно неможливо.

Для запуску процедури імпічменту потрібно створити слідчу комісію в Раді зі 150 депутатів, а ОПЗЖ не має такої кількості. Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів у інтерв'ю російському виданню "Медуза".

"Скоріше це їхня політична позиція. Юридично жодної можливості зробити це ми не бачимо", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, що 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Президент запевнив, що в Україні на сьогодні немає загрози свободі слова. Рішення щодо блокування роботи трьох телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, не має жодного стосунку до інших медіа.

Наступного дня після введення санкцій фракція ОПЗЖ взяла слово з парламентської трибуни. Вадим Рабіновіч назвав владу "фашистським дияволом", заявив про запуск процедури імпічменту на намагався заспівати "Вставай, страна огромная".

4 лютого в Офісі президента заявили, що розцінюють вимогу "Опозиційної платформи - За життя" імпічменту Володимира Зеленського у відповідь на рішення РНБО про санкції "як риторичне і піарне прикриття захисту активів співкерівника цієї політичної структури".