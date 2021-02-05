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Аваков заявив про загострення ситуації на Донбасі перед ухваленням санкцій щодо каналів Медведчука

Він рекомендував подивитися на рішення про введення санкцій щодо трьох телеканалів через призму загострення ситуації на Донбасі.

Аваков заявив про загострення ситуації на Донбасі перед ухваленням санкцій щодо каналів Медведчука
Фото: mvs.gov.ua

Напередодні ухвалення рішення про запровадження санкцій стосовно телеканалів, пов’язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком, ситуація на Донбасі суттєво загострилася. Це змусило президента Володимира Зеленського відправити на Донбас головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу "1 + 1".

"Напередодні що відбувалося? Що обговорювалося на тому ж засіданні РНБО (щодо санкцій проти телеканалів - ред.), В кабінеті президента. Президент був змушений Хомчака негайно відправити на схід, на лінію фронту. Тому що у нас там відбувається різке загострення ситуації за останню тиждень. Ніякого мирного процесу вже немає. Діють міномети, діють снайперські обстріли. Війна йде", - сказав Аваков.

Він також рекомендував подивитися на рішення про введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne "," ZIK "через призму загострення ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 4 лютого внаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець.

2 лютого, на Донбасі загинув військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти Дмитро Власенко з села Грушівка Первомайського району Миколаївської області.

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