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Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 2 лютого

Снайпер бойовиків убив морпіха з Миколаївщини.

У вівторок, 2 лютого, на Донбасі загинув військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти Дмитро Власенко з села Грушівка Первомайського району Миколаївської області.

Про це повідомила обласна адміністрація.

"2 лютого 2021 року, при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України старший стрілець [...] військової частини А1275 19.08.1982 року народження, житель села Грушівка Власенко Дмитро Леонідович отримав вогнепальне кульове поранення несумісне з життям", - повідомили в ОДА.

Обласна адміністрація висловила співчуття рідним і близьким загиблого.

Його поховають 5 лютого в рідному селі.

Фото: facebook.com/503obmp

Власенка вбив снайпер російських бойовиків.

"Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у нашому батальйоні більше трьох років і назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече. У 38-річного героя вдома, на Миколаївщині, залишились батьки!" - повідомили в фейсбуці батальйону.

Нагадаємо, 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Йому було 37 років.

Внаслідок снайперського вогню 21 січня в зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.

30 січня помер український військовий Роман Дзюбенко, який 26 січня був поранений неподалік села Новоолександрівка.

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