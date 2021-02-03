Резніков: "Перші вибори на Донбасі відбудуться через два-шість років після деокупації"

Мешканці Донбасу зможуть голосувати на різного рівня виборах після деокупації захоплених Росією територій. Однак перші волевиявлення пройдуть через два-шість років з моменту звільнення земель.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він вказав, що ця процедура передбачена у законопроєкті МінТОТ "Про державну політику перехідного періоду".

"Вони зможуть голосувати, але тільки через певний час - коли на деокупованих територіях будуть виконані всі необхідні умови, серед яких найголовніша - безпека. Вибори до органів місцевого самоуправління відбудуться через два-шість років після деокупації - одночасно з місцевими виборами по країні, щоб уже місцеві органи влади займалися життєдіяльністю цих територій. При цьому на національних виборах вони можуть голосувати так, як і зараз - виїхати на територію, де вони проводяться, і зареєструватися там як виборець", - акцентував Резніков.

За словами віцепрем'єр-міністра, волевиявлення може відбуватися тільки в безпечному середовищі. Вибору можуть проводитися тільки там, де є свобода агітації, доступ до українських ЗМІ, є конкуренція політичних партій. Вони повинні відповідати Копенгагенському стандарту ОБСЄ та Конституції. Він також не виключає, що місцеві вибори на Донбасі можуть бути секторальними.

"Цілком вірогідно, що вибори будуть відбуватися секторально: є район, у якому безпечна територія, де пройшли демілітаризація та роззброєння, значить там можно проводити вибори", - заявив Резніков.

Він додав, що оцінювати безпечність проведення голосування буде оціночна місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини. ОБСЄ

"Перед тим як БДІПЛ ОБСЄ відправляє місію в будь-яку країну для моніторингу будь-якого рівня виборів, воно командирує спочатку оціночну місію, у якій завжди присутні офіцери з безпеки. Вони ж і визначають, чи безпечно бути присутніми нагля дачам на території, де проходять вибори, і чи гарантує країна-, яка запрошує, їм безпеку. Якщо такої гарантії нема, ніхто нічого моніторити не поїде. Якщо за результатами оцінки місія БДІПЛ ОБСЄ до нас не буде готова приїхати, нам неможна проводити вибори", - розтлумачив Резніков.

Нагадаємо, що у січні 2021 Центральна виборча комісія визнала неможливим проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року у прифронтових місцевостях Донецької і Луганської областей. Мова йде про всі 18 населених пунктів, де не змогли провести вибори в жовтні одночасно з усією країною.