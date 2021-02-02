Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Український військовий загинув від кулі снайпера на Донбасі

Він помер у лікарні після важкого поранення під Торецьком.

Український військовий загинув від кулі снайпера на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 2 лютого, в районі Торецька снайпером Збройних сил Російської Федерації був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Не зважаючи на надану допомогу, він помер у лікарняному закладі.

Про це повідомила пресслужба Української делегації в ТКГ по Донбасу.

"Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Йому було 37 років.

Внаслідок снайперського вогню 21 січня в зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.

30 січня помер український військовий Роман Дзюбенко, який 26 січня був поранений неподалік села Новоолександрівка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також