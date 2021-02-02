Загиблих та постраждалих немає.

В Одесі сьогодні вранці обрушилася сходова клітина у двоповерховому будинку, який перебував у аварійному стані.

Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"2 лютого о 07:59 до Служби Порятунку «101» надійшло повідомлення про руйнування сходової клітини в житловому будинку за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Польський узвіз, 5. По прибуттю рятувальників встановлено руйнування сходової клітини в 2-х поверховому житловому аварійному будинку", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДСНС за допомогою висувної драбини евакуювали чотирьох особи з квартир на другому поверсі. Загиблих та постраждалих не має.

Фото: od.dsns.gov.ua

Від ДСНС залучались одна одиниця техніки та п'ятеро чоловік особового складу.

Фото: od.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у червні минулого року в Одесі обвалилась частина житлового чотириповерхового будинку Рятувальники вивели з будинку 24-х жителів, загиблих не було.

22 травня в Одесі обвалилася частина фасаду і даху двоповерхового житлового будинку. Жертв і постраждалих не було. Будинок був аварійним, але в ньому проживали 35 осіб. З двох квартир відселили п'ятьох осіб.

18 травня в Одесі обвалилась частина житлової багатоповерхівки.

8 травня в Одесі обвалилася частина двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Рятувальники евакуювали 10 жителів, ще 11 людей зуміли вибратися самі.