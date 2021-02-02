В Одесі сьогодні вранці обрушилася сходова клітина у двоповерховому будинку, який перебував у аварійному стані.
Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"2 лютого о 07:59 до Служби Порятунку «101» надійшло повідомлення про руйнування сходової клітини в житловому будинку за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Польський узвіз, 5. По прибуттю рятувальників встановлено руйнування сходової клітини в 2-х поверховому житловому аварійному будинку", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДСНС за допомогою висувної драбини евакуювали чотирьох особи з квартир на другому поверсі. Загиблих та постраждалих не має.
Від ДСНС залучались одна одиниця техніки та п'ятеро чоловік особового складу.
Нагадаємо, у червні минулого року в Одесі обвалилась частина житлового чотириповерхового будинку Рятувальники вивели з будинку 24-х жителів, загиблих не було.
22 травня в Одесі обвалилася частина фасаду і даху двоповерхового житлового будинку. Жертв і постраждалих не було. Будинок був аварійним, але в ньому проживали 35 осіб. З двох квартир відселили п'ятьох осіб.
18 травня в Одесі обвалилась частина житлової багатоповерхівки.
8 травня в Одесі обвалилася частина двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Рятувальники евакуювали 10 жителів, ще 11 людей зуміли вибратися самі.