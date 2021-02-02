Колишній голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев сьогодні, 2 лютого, з'явився до Київської міської прокуратури для проведення процесуальних дій.

Про це повідомила прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.

"У вівторок, 2 лютого, колишній голова ДАБІ разом зі своїми адвокатами з’явився до Київської міської прокуратури у справі про підроблений диплом. Експосадовцю, який раніше неодноразово ігнорував виклики до слідчого, у присутності захисників вручили повідомлення про підозру та запросили на допит, який має відбутися найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Кудрявцева підозрюють у пособництві в підробленні офіційного документу (диплому про вищу освіту) та його використанні для призначення на посаду.

Фото: Надія Максимець / facebook

Нагадаємо, вчора пресслужба Офісу генпрокурора повідомила Кудрявцеву про підозру та оголосила його в розшук. Правоохоронці стверджують, що він неодноразово не з'являвся на допит. Сам Кудрявцев після цього написав у фейсбуці, що не переховується від слідства та планує завтра разом зі своїм адвокатом прийти в прокуратуру.

Він також пов’язав негативну інформацію у пресі щодо себе з його намаганням продовжити реформу ДАБІ, яку почав перебуваючи на посаді її керівника. Докладніше про реформування ДАБІ читайте в матеріалі LB.ua "Реформа ДАБІ. Знову з чистого аркуша?".

Кудрявцев очолював ДАБІ з 2015 до 2018 року. У грудні минулого року він повідомив, що отримав від Держбюро розслідувань та прокуратури три повістки.