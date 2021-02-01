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Зеленський призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва

33 діячі культури та мистецтва отримуватимуть від держави довічні стипендії, 86 діячам культури та мистецтва призначені стипендії строком на два роки.

Зеленський призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 42/2021 "Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва".

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Згідно з документом, 33 діячі культури та мистецтва отримуватимуть від держави довічні стипендії, 86 діячам культури та мистецтва призначені стипендії строком на два роки.

Нагадаємо, 19 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення президентських стипендій молодим письменникам і митцям у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.

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