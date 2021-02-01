З початку доби окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Протягом доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Авдіївки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Неподалік Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Пищевик - із автоматичних станкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У той же час, угруповання "Схід" повідомило, що ввечері, 28 січня, під час перевірки особового складу, в одному з підрозділів військової частини зник військовослужбовець. Були вжиті заходи щодо його розшуку, але, на жаль, результатів вони не дали.

"Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишились на місці служби. Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав. За наявною інформацією даний військовослужбовець знаходиться на території не підконтрольній Уряду України. Тривають слідчі дії, обставини з'ясовуються", - повідомили в командуванні.

Нагадаємо, у неділю, 31 січня, російські найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

За добу 28 січня окупанти тричі порушили режим тиші. Про поранених та загиблих не повідомлялося. Також не повідомлялося про те, що зник український військовий.