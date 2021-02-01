В Одеській області 11 населених пунктів залишаються без світла

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

Станом на ранок понеділка, 1 лютого, в Одеській області внаслідок негоди без електропостачання залишаються 11 населених пунктів.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 1 лютого в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Лиманському районі Одеської області", - сказано в ранковому зведенні на сайті відомства.

У ДСНС зазначили, що відключення пов'язані з падінням опор ліній електропередач, що вимагають тривалих ремонтних робіт. Під'їзд до місця робіт забезпечено. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

Для забезпечення проїзду і розчищення автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 160 працівників і 887 одиниць техніки.

Усього з початку негоди підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 1 тис. 230 одиниць автотранспорту (із них 35 карет швидкої медичної допомоги, 30 автобусів), надано допомогу більш ніж 2 тис. 250 особам (із них три породіллі), розпиляно і прибрано 104 повалені дерева, розчищено від снігу 910 км дорожнього покриття. Від ДСНС залучалося 1 тис. 513 працівників і 491 одиниць техніки.

Як повідомляли, на ранок суботи через негоду знеструмленими залишалися 108 населених пунктів в Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, в Одеській та Миколаївській областях було обмежено рух транспорту через негоду.

Днями на Одещині, на автодорозі М-05 Київ-Одеса, через негоду утворився чотирикілометровий затор із 100 великогабаритних автівок.