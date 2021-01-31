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У Київській області дев'ятирічна дівчинка на санчатах напоролася на металевий прут

Дитину рятувальники передали працівникам екстреної медичної допомоги.

У Київській області дев'ятирічна дівчинка на санчатах напоролася на металевий прут
Фото: ГУ ДСНС України у Київській області

У Бориспільському районі Київському області дев'ятирічна дівчинка, катаючись з гірки, нахромилася на металевий прут.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Київській області.

“30 січня о 18:42 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те, що у с. Гора поблизу вулиці Київська, дев'ятирічна дівчинка катаючись з гірки нахромилася на металевий прут”, – йдеться у повідомленні.

Під наглядом працівників екстреної медичної допомоги рятувальниками за допомогою механізованого гідравлічного інструменту перерізали прути арматури.

“Дівчинку з пошкодженням м'язової тканини передали працівникам екстреної медичної допомоги”, – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у Тернополі, ймовірно з дробовика, обстріляли дитину, яка каталася на санчатах біля школи. Хлопчика доставили в лікарню з опіками.

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