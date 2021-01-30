Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ

Юрій Резуник працював в "Енергоатомі" до квітня 2012 року, а в наглядовій раді "Діамантбанку" - до 2017 року.

Колишній віцепрезидент "Енергоатому" з економіки та фінансів, колишній член наглядової ради "Діамантбанку" Юрій Резуник наклав на себе руки.

Про це повідомили джерела "Української правди" в правоохоронних органах.

"У суботу, 30 січня, в одному з українських Telegram-каналів з'явилася інформація про смерть Резуника. Джерела підтвердили, що колишній віцепрезидент "Енергоатому "наклав на себе руки", - пише видання.

Офіційно в Нацполіції не коментували повідомлення про смерть Резуника.

Про самогубство Резуника повідомив Telegram-канал "Зеландія" вдень 30 січня. За його інформацією, загиблий залишив передсмертну записку, в якій звинувачує у своїй смерті експарламентаря Миколу Мартиненка та керівництво "Діамантбанку": колишнього голови правління Олега Ходачука, його першого зама Дмитра Войтухова, віце-президента Ігоря Саєнко, екс-голови наглядової ради Ігоря Керезя і колишнього співробітника служби безпеки банку Ігоря Плахотнева.

Окремий лист Резуник залишив людині на ім'я Давид, в якому просить допомогти його родині відновити справедливість і повернути вкрадені кошти. "На думку слідства, йдеться про ще одного колишньоговласника "Діамантбанку" Давида Жванію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Резуник працював в "Енергоатомі" до квітня 2012 року, а в наглядовій раді "Діамантбанку" - до 2017 року.

24 квітня 2017 року в Діамантбанк було введено тимчасову адміністрацію. Повідомляли, що банк не зміг виконати своїх зобов'язань щодо докапіталізації, передбачених планом реструктуризації, в результаті чого норматив достатності регулятивного капіталу (Н2) на 1 квітня виявився нижчим за мінімально допустимий рівень 5%.

Діамантбанк став п'ятим банком, закритим у 2017 році. Першим був Платинум Банк - 10 січня, другим - НК Банк - 19 січня, третім - Фортуна-банк - 26 січня, четвертим - Вектор банк - 2 березня.