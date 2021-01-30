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Окупанти поранили сьогодні двох українських військових

Військовослужбовців поранили у районі Мар’їнки.

Окупанти поранили сьогодні двох українських військових
Фото: glavcom.ua

Сьогодні, 30 січня, двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

Про це повідомив Телеграм-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Військові отримали поранення внаслідок обстрілу противником в районі Мар’їнки близько 13:0.0

Їм надано медичну допомогу, стан стабільний.

Нагадаємо, сьогодні помер український військовий Роман Дзюбенко, який був поранений неподалік села Новоолександрівка на Луганщині.

29 січня осколкові поранення на Донбасі отримало двоє українських військовослужбовців.

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