Окупанти поранили сьогодні двох українських військових

Сьогодні, 30 січня, двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

Про це повідомив Телеграм-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Військові отримали поранення внаслідок обстрілу противником в районі Мар’їнки близько 13:0.0

Їм надано медичну допомогу, стан стабільний.

Нагадаємо, сьогодні помер український військовий Роман Дзюбенко, який був поранений неподалік села Новоолександрівка на Луганщині.

29 січня осколкові поранення на Донбасі отримало двоє українських військовослужбовців.