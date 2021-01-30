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Окупанти стріляли поблизу Водяного та Авдіївки

Сьогодні порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Окупанти стріляли поблизу Водяного та Авдіївки
Фото: ua.112.ua

Протягом минулої доби, 29 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу “квадрокоптер” та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення.

Військових оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу.

Поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” спостерігалася тиша.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 30 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 28 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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