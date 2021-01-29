Зеленський підписав указ про створення ринку соціальних послуг

Президент Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги.

На сайті президента повідомляється, що підписання цього указу зумовлено, зокрема, нещодавніми трагічними подіями у Харкові, де сталася пожежа в будинку для літніх людей

Зеленський доручив знайти всі схожі установи та поставити їх на облік, включивши до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Президент пропонує розробити законопроєкти для удосконалення системи соціальних послуг, ввести фінансування соцпослуг за принципом "гроші ходять за отримувачем", забезпечити їх співфінансування з державного та місцевого бюджетів.

За словами заступниці керівника Офісу Президента України Юлії Соколовської, розвиток системи соціальних послуг визначено Зеленським як один з основних пріоритетів.

Закон України "Про соціальні послуги" діє вже рік, але залишаються невирішеними дуже багато системних питань. Так, потребують уточнення механізми фінансування, не забезпечений повноцінний реєстр надавачів та отримувачів таких послуг, відсутні положення про нагляд та контроль за якістю й безпекою соціальних послуг. Також вона додала, що громадяни не обізнані з можливостями отримання певних послуг.

Розвиток ринку соціальних послуг, а не формування їх через комунальні установи, як зараз, дасть людині змогу обирати кращу послугу, вважають в Офісі президента.

"В Україні вже сформована ціла мережа фондів, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, які тривалий час своїми коштами та ініціативами успішно забезпечують надання тих чи інших соціальних послуг. Їх потрібно максимально залучати до надання таких послуг, інтегрувати їхній успішний досвід. Ми маємо прийти до тих світових стандартів, де людина в кожній громаді почувається захищеною в різних обставинах і знає, куди звернутися", – переконана заступник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, що 21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано. Загалом, а попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Президент Зеленський наступного дня приїхав до Харкова, де сказав, що ця пожежа має стати поштовхом до реформування всієї системи соціальних установ.