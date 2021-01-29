"Сидячих вірус не бере?": мер Івано-Франківська просить скасувати обмеження кількості пасажирів у транспорті

Кількість сидячих місць не покриває реальної потреби пасажиропотоку, а люди змушені на зупинках чекати своєї черги.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить Кабінет міністрів скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті та повернути його роботу у звичному режимі.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Марцинків зазначив, що кількість сидячих місць у транспорті не покриває реальної потреби пасажиропотоку, а десятки людей змушені на зупинках чекати своєї черги.

"Холод, мороз, вітер, а на зупинках десятки людей, дітей, старших. Вони чекають своєї черги, аби сісти в автобус і доїхати: хто на роботу, хто до школи, хто - в поліклініку чи лікарню. А повз них проїжджають напівпорожні автобуси. Що це? Це сьогоднішні реалії, породжені черговими заборонами і постановами уряду... В результаті частина просто змушена користуватися послугами таксі, чи підсадками у попутні машини, або ж долати необхідну відстань пішки у мороз. Чи позитивно це відіб’ється на здоров’ї? Дуже сумнівно! І чи действительно це кращі варіанти, аніж користування громадським транспортом, звісно, із обов'язковим використанням засобів індивідуального захисту?", - написав мер.

Марцинків окремо наголосив, що перевізники в умовах неповного завантаження несуть великі збитки.

"Хто винен покріваті втрати? Громада? Міський бюджет?", - питає мер.

Нагадаємо, з 25 січня в Україні перестав діяти жорсткий локдаун, і країна перейшла у "помаранчеву" зону карантину. Згідно з правилами, у громадському транспорті, крім метро, дозволяється перевозити пасажирів тільки на сидячих місцях.