За добу в Україні виявили 5 181 новий випадок ковіду, госпіталізовано 1 916 осіб

За минулу добу в Україні виявили 5 181 новий випадок коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здороов'я.

Госпіталізовано за добу 1 916 осіб. 128 пацієнтів померли, 11 310 осіб - одужали. За добу було здійснено 44 143 тестування, зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 211 593 особи, одужало - 1 003 341. Від ускладнень померли 22 479 людей. Всього проведено 6 209 089 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за останню добу зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Статистика у регіонах за добу:

м. Київ – 361 випадок;

Вінницька область – 282 випадки;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 259 випадків;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 167 випадків;

Закарпатська область – 137 випадків;

Запорізька область – 232 випадки;

Івано-Франківська область – 356 випадків;

Київська область – 326 випадків;

Кіровоградська область – 27 випадків;

Луганська область – 40 випадків;

Львівська область – 440 випадків;

Миколаївська область – 207 випадків;

Одеська область – 260 випадків;

Полтавська область – 218 випадків;

Рівненська область – 209 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 179 випадків;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 70 випадків;

Хмельницька область – 147 випадків;

Черкаська область – 131 випадок;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що жорсткий карантин, який діяв у січні, дозволив стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу та розвантажити українську медичну систему.

28 січня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт, що дозволяє почати екстрену вакцинацію від ковіду.

У інтерв'ю LB.ua головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомляв, що уже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech. Також, ймовірно, в Україну могли б поставити препарат Moderna.

Пізніше президент та прем'єр-міністр підтвердили, що вакцинацію від коронавірусу почнуть у лютому, приблизно на другому тижні місяця. Денис Шмигаль зазначив, що Україна в межах ініціативи COVAX може отримати чотири різні вакцини від ковіду. Це препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi.