Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Протягом доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
Обидва порушення сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На обстріли окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі зафіксували 10 порушень "тиші" з боку бойовиків.