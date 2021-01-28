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Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
Фото: Макс Левін

Протягом доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Обидва порушення сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі зафіксували 10 порушень "тиші" з боку бойовиків.

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