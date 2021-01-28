СБУ оголосила в розшук колишнього ватажка НЗФ "Пятнашка" Абхаза

Ахру Авідзбу звинувачують в катуваннях під час війни на Донбасі.

Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього ватажка незаконного збройного формування "П'ятнашка" Ахру Авідзбу, також відомого як Абхаз.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Авідзбі заочно повідомили про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь в терористичній організації), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі), ч.1 ст.438 (порушення законів війни) Кримінального кодексу України.

Справа стосується участі Авідзби в російсько-українській війні на Донбасі.

"Він брав безпосередню участь у спротиві силам АТО\ООС на окупованій території Донецької області, а також у знущаннях та катуваннях захоплених українських військовослужбовців, залякуванні мирного населення. Наразі фігурант переховується від правоохоронців на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області та невизнаної республіки Абхазія", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що Авідзба з'явився на Донбасі влітку 2014 року і до 2016 року командував "П'ятнашкою", удостоївшись звання "героя ДНР".

У 2020 році Авідзба та його банда брали участь в "перевороті" в Абхазії.