Вартість "трансферу" становила від 1,5 до 3,5 тис. доларів з кожного нелегала.

Служба безпеки України ліквідувала масштабні схеми переправлення нелегалів в Україну та Європейський Союз. У ході спецоперації співробітники спецслужби затримали організаторів одразу трьох груп зловмисників: у Чернівецькій, Харківській і Сумській областях, інформує пресцентр СБУ.

Так, у Чернівецькій області викрито трьох організаторів угруповання, яке спеціалізувалось на незаконному переправленні іноземців до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Вартість "послуги" з переміщення нелегалів через державний кордон становила 3,5 тис. доларів з людини.

Правоохоронці затримали фігурантів відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у районі селища Дяківці під час спроби незаконного переправлення на територію Євросоюзу двох громадян однієї з країн Південної Азії.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

У Харківській та Сумській областях блоковано діяльність двох угруповань, які організували канали нелегальної міграції з Російської Федерації та у зворотному напрямку.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Встановлено, що до складу групи на Харківщині входило троє мешканців регіону. Протягом року вони через власні зв’язки серед криміналітету підшукували охочих нелегально перетнути українсько-російський кордон. "Клієнтами" зловмисників були іноземці, які перебувають у країні нелегально, представники кримінальних кіл, підозрювані у вчиненні злочинів в Україні та закордоном. Вартість "трансферу" становила 1,5 тис. доларів з кожного нелегала.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, та кваліфікації їхніх дій, як вчинених у складі організованої групи.

У Сумській області до організації трафіку нелегальної міграції причетні троє громадян України та їхні спільники - кілька громадян Росії. Учасники угруповання підшукували "клієнтів" з обох боків кордону і переправляли їх через ділянки "зеленого" кордону. Таким чином громадяни "обходили" карантинні обмеження на перетин кордону, у деяких з них також були проблеми з документами.

Правоохоронці затримали одного з організаторів групи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання.

Раніше у січні СБУ викрила в Одесі схему переправлення моряків до окупованого Криму.