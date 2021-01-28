Через негоду без світла залишилися 143 населених пункти в чотирьох областях

На двох автодорогах в Одеській області заборонено рух усього транспорту.

У результаті ускладнення погодних умов станом на ранок четверга, 28 січня, знеструмлено 143 населених пункти в чотирьох областях України.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 28 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 143 населених пункти в чотирьох областях, а саме: Одеська - 113, Кіровоградська – 19, Черкаська - 10 і Запорізька - 1", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено, за виключенням автодоріг М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест), М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів), де заборонено рух автотранспортних засобів всіх категорій з 21:00 27 січня 2021 року.

Підрозділи ДСНС протягом доби відбуксирували понад 109 автотранспортних засобів (64 легкових автомобілів, 37 вантажних автомобілів, 6 автобусів та 2 автомобілі швидкої допомоги) і надали допомогу 360 громадянам. Від ДСНС залучалося 218 чоловік особового складу та 63 одиниці техніки.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2400 працівників та 1700 одиниць техніки.

Нагадаємо, у зв'язку з погодними умовами з 00:00 28 січня Київ обмежив в’їзд вантажівок.