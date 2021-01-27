У Львові вирішили використати для боротьби з ожеледицею кавову гущу

У Львові вирішили скористатися досвідом Великобританії і використати для боротьби з ожеледицею кавову гущу. Наразі цей спосіб випробують у парках.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

"Таку ініціативу запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак. Вона зазначає, що кавова гуща після використання має абразивні властивості, не лише не шкодить зеленим насадженням, а й може бути їм корисною та не потребує збору після використання", - повідомили у міськраді.

За словами радниці Андрія Садового, кавову гущу з такою метою використовують і у Великій Британії, але це не масова практика. Також у Лондоні з кавових відходів виробляють біодизельне паливо. У Львові таку інновацію застосують у парках. З доріжок гущу просто зметуть, її не треба збирати та утилізовувати.

"Кавова гуща має сприятливий і гарний вплив на рослинність. Тобто вона не те що не шкодить, а навпаки - підживлює. Вона допомагає рослинам краще рости, покращує структуру ґрунту, має властивості відлякувати деяких шкідників. Власне тому ми вирішили спробувати її експериментально у парку. Ми подивимось, наскільки ефективно вона боротиметься з ожеледицею, але у будь-якому разі, вона точно не нашкодить", - розповіла Ірина Оршак.

Спершу проєкт апробують у парку "700-річчя Львова". Наступного тижня гущею посиплять доріжку у парку до церкви св. Йосафата. Якщо це буде ефективно, таку практику застосують і в інших парках.

Зараз ведуться перемовини з кав’ярнями, які зможуть надавати гущу безкоштовно.