Протягом дня очікується випадання більш ніж місячної норми опадів.

В Одесі триває сильний снігопад, який почався сьогодні вночі. Станом на 8 ранку висота сніжного покриву досягла 5-6 см.

Про це повідомляє місцевий сайт "Думська".

Рух транспорту по вулицях міста ускладнено, але серйозних заторів поки немає. Також зазначають, що через падіння дерева стоять трамваї маршруту №5.

У мерії повідомили, що комунальники та спецтехніка працюють на дорогах міста з 4:00. Всього задіяно 90 машин.

Згідно з даними Гідрометцентру, снігопад триватиме в Одесі протягом дня, очікується випадання більш ніж місячної норми опадів. Ситуацію погіршує сильний вітер - до 15-20 метрів на секунду.

Містян просять не залишати без зайвої потреби своїх домівок, за можливості не користуватися особистим автотранспортом та не залишати свої автівки вздовж доріг.

Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, 25 січня в Карпатах випав метр снігу, туристів просять утриматися від походів на високогір'я.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні прогнозують дощі зі снігом, на заході - заметілі. На дорогах країни, окрім південного сходу, місцями ожеледиця.