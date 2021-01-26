​Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Протягом доби, 26 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Обидва порушення сталися у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. В передмісті Мар’їнки зафіксували кілька пострілів снайпера російсько-окупаційних військ.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, у понеділок, 25 січня, збройні формування РФ сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Раніше Україна ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі по Донбасу через поранення українського бійця біля Золотого.