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МОН анонсувало пілотний проєкт зі зміни підготовки кухарів та кондитерів: "Ніяких котлет та радянського підходу до навчання"

Проєкт стартує у вересні на базі двох навчальних закладів Києва.

МОН анонсувало пілотний проєкт зі зміни підготовки кухарів та кондитерів: "Ніяких котлет та радянського підходу до навчання"
Кулінар Євген Клопотенко ( в центрі) чарує на кухні шкільної їдальні
Фото: pedpresa.ua

У вересні Міністерство освіти та науки України розпочне масштабний проєкт зі зміни підготовки кухарів та кондитерів на базі двох київських училищ.

Про це повідомляється на сайті Міносвіти.

МОН працюватиме над зміною  навчання кухарів та кондитерів разом з амбасадором реформи професійної освіти Євгеном Клопотенком. В межах пілоту учні не лише опанують сучасні практики, а й змінять підхід до вивчення теоретичного матеріалу. Крім того, викладачі обох закладів мають пройти підвищення кваліфікації.

"Зараз учні-кухарі вчаться за освітнім стандартом 2007 року, тоді як ринок праці вимагає від випускників вже інших навичок. Тож разом ми хочемо подолати розрив між підготовкою кваліфікованих робітників у профтехах і тим, чого реально потребує ринок праці. Проєкт, який плануємо запустити восени, триватиме кілька років і охопить новою програмою весь навчальний курс для учнів пілотних груп", – розповів заступник міністра Ігор Гарбарук.

Кулінарний експерт та шеф-кухар Євген Клопотенко зазначив, що  на першому етапі реформи студентів забезпечили комфортними умовами для навчання та сучасною технічною базою. На черзі - створення нової навчальної програми рівня провідних світових кулінарних шкіл.

"Ніяких котлет та радянського підходу до навчання", - наголосив Клопотенко.

Також цього року МОН  затвердить методичні рекомендації, за якими в кожному регіоні проводитимуть вдосконалення мережі профосвіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міносвіти має намір дозволити безкоштовну другу, третю і наступну профтехосвіту.

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