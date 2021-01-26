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У Рівненській та Львівській областях обмежили рух транспорту через погодні умови

Тимчасово призупинено рух фур.

У Рівненській та Львівській областях обмежили рух транспорту через погодні умови
Фото: dsns.gov.ua

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про тимчасове призупинення руху великогабаритного транспорту у Рівненській та Львівській областях.

За даними ДСНС, станом на 10:30 26 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру до 20 м/с, температура повітря від 0 до +10’С) на ділянці траси Київ-Чоп (об’їзна дорога м. Рівне) спостерігається незначне ускладнення руху (уповільнений рух малогабаритного транспорту та автобусів).

"Тимчасово призупинено рух великогабаритного транспорту для забезпечення роботи снігоприбиральної техніки", - сказано в повідомленні.

Станом на 13:00 за інформацією Служби автомобільних доріг на трасі Р-15 Ковель-Жовква (дорога регіонального значення) між с. Тудорковичі – с. Хоробрів Сокальського району Львівської області, у зв’язку із спричиненими поривчастим вітром сніговими переметами введено обмеження руху для великогабаритного транспорту. Також спостерігається уповільнений рух малогабаритного транспорту.

Нагадаємо, через негоду 269 населених пунктів у 12 областях залишилися без світла.

Раніше повідомляли, що на Волині рятувальники витягли із замету шкільний автобус з дітьми.

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