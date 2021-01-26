Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

У понеділок, 25 січня, збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Неподалік від Південного збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь зі зброї різних видів - мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу отримав поранення один український воїн. Військовослужбовця оперативно доставили в медичний заклад, де йому надається необхідна допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

Біля Тарамчука противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, та Павлополя окупанти використали проти наших захисників стрілецьку зброю, а неподалік Водяного - ще й підствольний гранатомет.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначають у штабі.

З початку поточної доби, 26 січня, вздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли, Україна ініціювала позачергове засідання у ТКГ через поранення бійця біля Золотого.